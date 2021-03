La onlus che aiuta 140 famiglie tra Carate e Albiate nel progetto “La Spesa che Fa Bene” dei supermercati Iperal

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La Onlus “Aiuto Alimentare agli indigenti” è stata selezionata e parteciperà al progetto di solidarietà “La Spesa che Fa Bene – Iperal per il sociale 2021” organizzato da Iperal Supermercati spa. L’associazione, che garantisce a 140 nuclei familiari equivalenti a 489 persone della Comunità Pastorale “Spirito Santo” di Carate, Agliate, Albiate e Costa Lambro, delle borse settimanali contenenti generi alimentari di prima necessità, può beneficiare dell’aiuto di tutti quelli che dal 24 marzo al 28 aprile prossimi andranno a fare la spesa nei supermercato Iperal.

Ogni 20 euro di spesa effettuata (scontrino unico) i clienti titolari di Carta Amica e Carta Amica Oro, riceveranno dei punti che verranno automaticamente caricati sulle proprie carte di fedeltà. I punti accumulati entro l’11 maggio, potranno essere donati dai clienti, rivolgendosi ad una delle casse oppure utilizzando l’apposita sezione dell’App Iperal, all’associazione “Aiuto Alimentare agli indigenti” comunicando il codice di riferimento della stessa Onlus che è: 704.

Il numero delle preferenze acquisite consentirà alla Onlus di essere inserita in una graduatoria per la ripartizione del montepremi messo a disposizione da Iperal (regolamento: www.iperalperilsociale.it). «Nel 2020 grazie al sostegno dei cittadini ci siamo classificati all’11esimo posto ottenendo un contributo di 1000 euro» fanno sapere dall’associazione che conta dunque sul maggior numero di preferenze «con un semplice numero (704) potete fare la differenza per sostenere il nostro progetto, grazie!».

