(Foto by Michele Boni)

Le fasi di riqualificazione della vecchia strada in mezzo ai campi (Foto by Michele Boni)

La nuova “Vecchia Vimercate - Bellusco”: taglio del nastro con due forbici per la strada riqualificata Avverrà sabato mattina durante una piccola cerimonia che vedrà protagonisti il sindaco di Vimercate Francesco Sartini e il sindaco di Bellusco Mauro Colombo. Verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Vimercate.

Sabato 10 aprile, alle 10.30, lungo la cosiddetta “strada comunale vecchia Vimercate-Bellusco” (tra Cascina Gariola/Chiesa e il Comune Bellusco), il sindaco di Vimercate Francesco Sartini e il sindaco di Bellusco Mauro Colombo si incontreranno per un simbolico taglio del nastro. Entrambi i Comuni, infatti, hanno provveduto alla riqualificazione del tratto di propria competenza della strada, che ora può essere agevolmente percorsa, rivelando un piacevolissimo angolo di natura.

Il costo di questa riqualificazione si aggira sui 24mila euro. Nel rispetto delle norme per la prevenzione dell’epidemia da Covid-19, la piccola cerimonia non prevede la presenza di pubblico, ma sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Vimercate.

