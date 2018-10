La nuova Esselunga di Vimercate apre il 3 ottobre: numeri, novità e viabilità - FOTO e VIDEO MAPPA La viabilità - FOTO - VIDEO - Apre mercoledì 3 ottobre il nuovo super Esselunga di Vimercate e con esso le nuove strade del comparto sud. Occuperà 156 addetti, trenta sono i nuovi assunti sul territorio. Tra le novità il servizio “Clicca e vai”.

Apre mercoledì 3 ottobre il nuovo super Esselunga di Vimercate. E con esso le nuove strade del comparto sud. Il nuovo supermercato occuperà 156 addetti su una superficie totale di 4.825 metri quadrati. Trenta sono i nuovi assunti sul territorio. Novecento i posti auto, in superficie e interrati, a disposizione della clientela. Fino a martedì sera sarà operativo il vecchio supermercato di via Toti, nei pressi degli svincoli per la tangenziale, inaugurato il 31 agosto 1972.

GUARDA Le foto del nuovo store di Vimercate

La nuova Esselunga di Vimercate è il negozio numero 158 della catena, la seconda apertura del 2018 dopo quella di Pistoia Porta Nuova (19 settembre); l’architettura, realizzata dallo Studio Nonis, ricorda quella originale dell’architetto Ignazio Gardella. In Brianza Esselunga è presente con altri 10 negozi: Monza (viale Libertà inaugurato nel 2016, via Buonarroti e San Fruttuoso), Arcore, Desio, Lissone, Macherio, Paina di Giussano, Seregno, Varedo.

GUARDA La mappa della nuova viabilità (PDF)

Novità - Diverse le novità in arrivo con il nuovo store. La principale riguarda sicuramente il servizio “Clicca e vai”, finora presente in Brianza a Varedo. Si tratta della possibilità di ritirare gratuitamente, direttamente in auto, la spesa ordinata via web. E poi la parafarmacia e il Bar Atlantic (già presente in 90 negozi), lo spazio bimbi gratuito e gestito da personale specializzato.

Per il resto i clienti troveranno tutti i reparti tradizionali: frutta e verdura sfusa e confezionata, banco pescheria, macelleria e pane fresco, gastronomia, ampia enoteca. Alle casse, oltre al pagamento tradizionale, la possibilità self-scanning e self-payment con utilizzo di lettore.



Vimercate apertura nuovo superstore Esselunga

La viabilità - C’è stato nei giorni scorsi il via libera all’apertura delle nuove strade, piste ciclabili e marciapiedi realizzati nella zona tra la nuova Sp2 Bananina e il vecchio tratto della Sp2 di via Bergamo. Il 14 settembre l’impresa che sta eseguendo i lavori ha presentato il documento per la consegna anticipata delle opere viabilistiche realizzate come parte pubblica dell’operazione e, con anche il collaudo parziale eseguito, il comando della Polizia locale ha inserito le nuove strade del sistema viabilistico cittadino.

La questione toponomastica era già stata risolta a luglio, quando l’amministrazione, dopo un sondaggio, ha selezionato i nomi da assegnare alle due nuove vie. Apre quindi via Della Costituzione, la strada che va da via Bergamo fino alla nuova variante della Sp2 passando dietro al nuovo Esselunga e tagliando in verticale, da nord a sud, l’area dove si svilupperà il futuro quartiere Sud. Apre anche via Falcone e Borsellino, che va da est a ovest, iniziando a metà di via Santa Maria Molgora dove c’è anche l’ingresso al parcheggio dell’Esselunga, quindi costeggia il nuovo super, incrocia con una nuova rotonda via della Costituzione e arriva fino in via del Buraghino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA