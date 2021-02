La morte di Elisabetta Barbieri, volontaria e staffettista per il trasporto degli animali: il commosso ricordo del “Fusi” di Lissone Sgomento e dolore tra gli animalisti brianzoli per la morte di Elisabetta Barbieri, volontaria e “staffettista”, morta nelle prime ore del mattino di domenica 7 febbraio in un incidente stradale in A14, mentre trasferiva dei cani al nord Italia. Il commosso ricordo del “Fusi” di Lissone.

Animalisti di tutta Italia in lutto per la tragica scomparsa della staffettista Elisabetta Barbieri, coinvolta all’alba di domenica 7 febbraio in un terribile incidente sul tratto dell’A14 tra Pesaro e Cattolica in direzione Bologna. La donna, insieme ad altri volontari, stava trasportando cani e gatti in varie destinazioni lungo la tratta da Lecce fino a Milano. Gli animali avevano trovato adozione o sarebbero arrivati nelle associazioni nel nord Italia, in attesa di adozione. Cordoglio è stato espresso, come detto, dalle associazioni animaliste di tutta Italia, toccanti i messaggi espressi anche dal territorio brianzolo.

Dal canile-gattile Fusi di Lissone, ad esempio, commosso il ricordo di Elisabetta Barbieri da parte della organizzazione no-profit “Randagi per caso”. «Tutti i nostri cani provenienti dalla Puglia hanno sempre viaggiato con la staffetta di Elisabetta, che non è una semplice staffettista, è innanzitutto una volontaria, che oggi piangiamo perchè in questo giorno triste ha perso la vita insieme ad un ragazzo di nome Federico, che per la prima volta aveva deciso di accompagnare l’amico Alessandro, collaboratore di Elisabetta, che è l’unico sopravvissuto al terribile incidente, causato dal tamponamento di 2 mezzi pesanti» ricorda la onlus.

Il terzo deceduto nell’incidente è il conducente di uno dei due tir. Insieme a loro anche un cucciolo di pastore tedesco ha perso la vita in questa triste domenica. I gatti sono già ripartiti alla volta di Bologna e arriveranno a breve. Mentre un camionista spagnolo si è offerto di portare i cani sopravvissuti in direzione di Milano. L’uomo non ha voluto alcun compenso. «In momenti come questi la solidarietà è la cosa più importante, perché tragedie come questa toccano nel profondo e ci fanno capire ancora di più quanto la vita sia effimera, ma un pensiero speciale va a Elisabetta che conoscevamo personalmente e che non era una semplice staffettista, lei era innanzitutto una volontaria e sempre lo sarà».

