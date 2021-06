La montagna è a Lissone, corso di arrampicata del Cai per bambini e ragazzi Si svolge alla palestra della scuola Buonarroti ed è una iniziativa della amministrazione comunale: 8 lezioni da 90 minuti ciascuna per apprendere i rudimenti della disciplina sportiva e divertirsi in totale sicurezza.

Divertimento e passione sportiva. Hanno preso il via i corsi di arrampicata sportiva per ragazzi alla palestra della scuola Buonarroti di Lissone. Una nuova emozione per l’estate 2021 rivolta a bambini e ragazzi grazie all’amministrazione comunale che, in collaborazione con la locale sezione Cai, offre una grande opportunità a quanti frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado. I bambini hanno la possibilità di prendere parte a corsi di arrampicata sportiva seguiti da personale certificato.

Il corso prevede un totale di 8 lezioni da 90 minuti ciascuna attraverso le quali si potranno apprendere i rudimenti della disciplina sportiva e divertirsi in totale sicurezza. Il pacchetto proposto per l’estate 2021 è al costo complessivo di 50 euro comprensivo dell’attrezzatura messa a disposizione dal Cai Lissone

Le iscrizioni, a numero chiuso e fino ad esaurimento posti, saranno raccolte direttamente dal Cai Lissone nella sede di via Statuto 12 recandosi (previo contatto telefonico) nelle seguenti giornate: il martedì e il venerdì dalle 20.30 alle 22.30, il sabato dalle 15 alle 18.

Per la scuola primaria, i corsi si terranno in tre fasce orarie mattutine anche il 15, 16, 21, 22, 28 e 29 giugno. Per le scuole secondarie di primo grado, lezioni suddivise fra giugno (17, 18, 24, 25) e luglio (1, 2, 5, 6) con due fasce orarie: dalle 9 alle 10.30, dalle 10.30 alle 12.

© RIPRODUZIONE RISERVATA