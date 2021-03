La mamma sul balcone e il figlio di 2 anni in casa, in mezzo una finestra chiusa: intervento dei vigili del fuoco a Lissone Una squadra ha raggiunto l’appartamento, posto a un piano alto, in via Como, con una autoscala ed è riuscita a penetrare all’interno e ad aprire la finestra permettendo così alla donna di riabbracciare il figlioletto.

