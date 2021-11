“La lotta alla violenza è #Affarenostro”, il comandante dei vigili del fuoco di Monza e Brianza c’è Marcella Battaglia ha partecipato prima persona all’iniziativa dell’amministrazione comunale di Monza: «condividendo lo spirito della lodevole iniziativa». Comando provinciale tinto di rosso per la Giornata.

Vigili del fuoco di Monza e Brianza in prima linea contro la violenza alle donne. Il 25 novembre il Comando ha partecipato a iniziative organizzate in occasione della Giornata internazionale.

Il comandante Marcella Battaglia, condividendo lo spirito della lodevole iniziativa, ha partecipato prima persona all’iniziativa dell’amministrazione comunale di Monza “La lotta alla violenza è #Affarenostro” apparendo su uno dei manifesti che fino al 3 dicembre campeggeranno in città, raffiguranti 42 personaggi monzesi del mondo delle istituzioni, dello sport, del sociale, della cultura e delle professioni per sensibilizzare sul tema delle violenze di genere. Le sedi del Comando di via Cavallotti, inoltre, si sono tinte di rosso per sensibilizzare sul tema.

Il Comune ha anche premiato tra i rappresentanti delle forze dell’ordine il vigile del fuoco volontario Sara Guassardo che ha ricevuto un riconoscimento dal sindaco Dario Allevi.

La premiazione del vigilie del fuoco volontario Sara Guassardo

