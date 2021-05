Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La Lombardia resta gialla, Fontana: «Servono più vaccini, intanto continuiamo a comportarci responsabilmente» La Lombardia è stabile e resta in fascia gialla. Il presidente Fontana chiede più vaccini e intanto, dice, “continuiamo a comportarci responsabilmente e rispettiamo le regole”.

La Lombardia è stabile e resta in fascia gialla. Da lunedì 10 maggio la cartina dell’Italia assumerà quasi interamente questa tonalità, tranne tre regioni in arancione (Valle d’Aosta, Sardegna, Sicilia). Inevitabili le raccomandazioni del presidente della Regione Attilio Fontana a un comportamento responsabile per mantenere la condizione.

“La Lombardia resta in fascia gialla. I nostri parametri sono stabili e la campagna vaccinale procede, anche se non al massimo delle nostre possibilità - ha detto su Twitter - Servono più vaccini! Nel frattempo continuiamo a comportarci responsabilmente e rispettiamo le regole”.

Anche la vicepresidente Moratti ha parlato dei vaccini rivolgendosi al commissario Figliuolo chiedendo per la Lombardia i vaccini Astrazeneca rifiutati dalle altre regioni: ”Credo sia ragionevole venga incontro alla richiesta delle Regioni che rispettano i target assegnati a livello nazionale. E la Lombardia li ha anche superati”.

