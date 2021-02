La Lombardia passa in zona arancione da lunedì 1 marzo 2021 Il governo ha comunicato alla Lombardia che la Regione da lunedì primo marzo passerà dalla zona gialla a quella arancione. Le regole da seguire.

La Lombardia come previsto passa alla zona arancione e si dimentica, per un po’, le “libertà” della zona gialla. Lo riferisce la Regione Lombardia anticipando le comunicazioni del governo dopo le analisi dei dati settimanali della pandemia in Italia. Il passaggio alla zona arancione scatta lunedì, primo marzo e non più domenica.

“Prendiamo atto della decisione, ma è arrivato il momento che i tecnici e gli scienziati studino e poi ci dicano in modo chiaro e definito come superare questo stillicidio settimanale attraverso regole stabili e sicure. Le informazioni scientifiche ormai ci sono” sostiene il presidenti della Lombardia, Attilio Fontana.

