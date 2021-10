La lista civica “Vimercate Futura” parla di pari opportunità Incontro lunedì 27 settembre con Rosy Grassi, psicologa ed esperta di educazione alla salute e alla parità di genere. Presenti i candidati Elena Allevi e Ilaria De Mitri e i consiglieri comunali Mattia Frigerio e Mariasole Mascia.

“Vimercate Futura” parla di pari opportunità. La lista civica lunedì 27 settembre nell’auditorium della biblioteca ha organizzato un evento con Rosy Grassi, psicologa ed esperta di educazione alla salute e alla parità di genere. Dopo il saluto iniziale degli consiglieri Mattia Frigerio, Mariasole Mascia e le introduzioni di Elena Allevi e Ilaria De Mitri, candidati nella lista civica, la serata ha avuto inizio.

Il punto di partenza è stato il titolo di un articolo del quotidiano la Repubblica: “Avremo più madri solo quando per far crescere una vita una donna non dovrà più amputare la propria”. La conversazione ha lanciato vari spunti di riflessione: la parità di genere, la donna nel mondo del lavoro e le diversità di trattamenti rispetto all’uomo, la donne che spesso non riesce ad esprimere le sue potenzialità perché legata ancora a degli stereotipi dalla quale non riesce a liberarsi a danno del suo equilibrio psico-fisico.

“Vimercate Futura” lancia questo piccolo seme sociale con l’impegno di continuare ad approfondire questi argomenti così delicati, spesso ritenuti scontati. In particolare De Mitri e Allevi hanno annunciato che continueranno a impegnarsi per incontri, approfondimenti e interventi concreti sul territorio inerenti il tema.

