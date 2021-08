La Lilt per la prevenzione dei tumori nei richiedenti asilo: occhio all’alimentazione in un nuovo Paese. Incontro a Vimercate Le attività si sono svolte presso l’auditorium della Biblioteca e hanno visto la partecipazione di uomini arrivati in Italia da meno di 5 anni e provenienti da Albania, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Sudan e Togo.

Arrivare in un nuovo Paese e dover stravolgere le proprie abitudini alimentari può avere conseguenze importanti sulla propria salute. Nutrirsi in modo adeguato e adottare uno stile di vita salutare può evitare la comparsa di un tumore su tre. Per questo motivo è nata la collaborazione tra la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Milano Monza Brianza e la Cooperativa Aeris che ha portato all’organizzazione di una serie di incontri sulla sana alimentazione e le scelte nutrizionali fondamentali anche per le popolazioni più fragili.

Il primo contatto tra LILT, che da oltre 70 anni è impegnata a difendere la salute e a lottare contro il cancro, e la Cooperativa Aeris, che dal 1994 si occupa di servizi socio-educativi e assistenziali rivolti a richiedenti asilo e a persone con protezione internazionale, è avvenuto nel corso di un tavolo di lavoro promosso da ATS Brianza, al quale hanno partecipato anche Offerta sociale e consorzio Comunità Brianza.

