La libreria, il medico, la prof: Vimercate ha scelto i cittadini benemeriti 2021 Si svolgerà alle ore 15 di giovedì 16 dicembre, presso la sala Cleopatra di palazzo Trotti a Vimercate, la cerimonia di consegna delle benemerenze civiche per il 2021

Sono stati scelti i migliori cittadini e associazioni di Vimercate che giovedì prossimo 16 dicembre riceveranno alle 15 la civica benemerenza in sala Cleopatra a Palazzo Trotti direttamente dal sindaco Francesco Cereda. A ricevere il premio saranno: la dottoressa Luisa Brembilla, medico di famiglia, apprezzata per autorevolezza professionale e per sensibilità e comprensione; la cooperativa libraria Il Gabbiano, nota come uno dei principali centri dell’animazione culturale in città; la professoressa Ileana Romano, docente del liceo Banfi, da pochi mesi in pensione, impegnata tutt’ora nell’attività di promozione delle lingue straniere e di partnership internazionali volte agli scambi culturali fra studenti; la professoressa Simona Bartolena, storica e critica d’arte di caratura nazionale, direttrice dello Spazio Heart di Vimercate; l’Anpi Vimercate, impegnata a tutto campo nelle attività legate alla memoria della storia partigiana cittadina.

Due invece saranno le benemerenze alla memoria per Giuseppe Motta, ex presidente del consiglio comunale di Vimercate, scomparso pochi mesi fa e Lino Cavenaghi, scomparso a novembre 2020, per tutta la sua vita impegnato a favore di Oreno e della sua comunità- L’amministrazione comunale poi ha assegnato un attestato di merito a Gaudenzio Zebro, presidente della delegazione milanese dell’Usci (Unione Società Corali Italiane) e all’associazione Dori Del Grossi. La cerimonia è aperta solo ai premiati e ai loro accompagnatori con l’obbligo di esibire il green pass all’ingresso.

