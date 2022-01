La Lega di Monza e Brianza fa tappa a Carate Brianza e Bovisio Masciago Doppia visita nel weekend da parte della segreteria provinciale della Lega in alcuni comuni governati dal centrodestra, Carate Brianza e Bovisio Masciago, sottolineando i lavori realizzati con fondi regionali.

La Lega in due comuni della Brianza per celebrare le opere realizzate grazie ai fondi della Regione Lombardia, di cui è alla guida. Lo ha fatto nella mattina di sabato 29 e domenica 30 gennaio, nell’ordine, a Bovisio Masciago e a Carate Brianza: in entrambi i casi con lo stesso striscione, “Opera realizzata grazie a Regione Lombardia”; corredato dal simbolo della Lega.

Nel secondo caso il partito ha sottolineato davanti al municipio i 500mila euro arrivati dal Pirellone che hanno finanziato tra l’altro “adeguamento e messa in sicurezza dell’ufficio minori (115mila euro)”; “opere edili e assistenze murarie (122mila euro)”, interventi al plesso scolastico di via Montello, un parcheggio, altre opere. La Lega ha poi parlato dei lavori che dovrebbero arrivare dopo il via libera al triennale della giunta di centrodestra, guidata dal sindaco di Forza Italia Luca Veggian, dall’area cani a Costa Lambroai pannelli luminosi nelle frazioni, passando dal potenziamento del sistema di videosorveglianza e dal recupero dell’area ex Piattaforma di via Tagliamento.

Alla manifestazione hanno partecipato anche Andrea Villa, referente provinciale della Lega e il consigliere regionale Alessandro Corbetta, per il quale «siamo al lavoro in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno, con l’obiettivo di continuare ad essere protagonisti e fare il bene di Carate Brianza”.

«In queste settimane la segreteria provinciale sta girando le sezioni del Carroccio per incontrare militanti e amministratori - ha detto Andrea Villa -. Da parte del movimento c’è fiducia e sostegno nei confronti dei militanti, dei consiglieri comunali e degli assessori della Lega di Carate Brianza. Qualche polemica non cancella il lavoro svolto dai nostri rappresentanti, che da anni si spendono quotidianamente per amministrare il Comune e sostenere le azioni politiche del movimento».

La Lega a Bovisio Masciago

Ventiquattro ore prima i militanti e la segreteria provincia avevano fatto visita al sindaco leghista di Bovisio Masciago, Giovanni Sartori, ribadendo anche in questo caso le opere fatte con i finanziamenti regionali: tra gli altri la riqualificazione di via Matteotti con opere di depermeabilizzazione, la pista ciclabile di via Brughetti, altri interventi stradali inclusa la rotonda sulla Statale dei Giovi.

