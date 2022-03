La foto di Marchisio nello stadio del Monza infiamma i tifosi. E che sostegno da Marrone e Amauri Una foto che ha mandato letteralmente in fibrillazione i tifosi del Monza calcio: ritrae Claudio Marchisio, ex giocatore della Juventus, nella pancia dello U-Power stadium. Ecco che cosa c’è dietro quello scatto.

Claudio Marchisio all’U-Power stadium: colpo di mercato in vista per il Monza? Ha fatto sognare la foto diffusa sull’account Instagram personale che ritrae il “principino”, questo il soprannome dell’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale di calcio, nella pancia dell’ex Brianteo. In molti hanno pensato a un clamoroso colpaccio del condor Adriano Galliani in tandem con il presidente Silvio Berlusconi (che già in passato avevano fatto un tentativo di portarlo al Milan) per rilanciare ancora di più le speranze di promozione in serie A dei biancorossi. Solo che non è così. L’U-Power stadium è stato soltanto la sede che ha visto Marchisio protagonista di uno spot.

La sua presenza a Monza, sui social, non è passata inosservata. «Sei venuto a darci una mano?» ha provocatoriamente chiesto Luca Marrone, suo ex compagno di squadra alla Juventus e oggi colonna della difesa del Monza. «Non ci sarebbe nulla di strano amico mio. Faresti ancora quello che vuoi là in mezzo al campo» l’assist fornito a Marchisio dall’ex compagno Amauri. Insieme a tanti altri tifosi biancorossi che hanno sognato il colpaccio. Almeno sui social.

