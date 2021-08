La “folle” impresa di un gruppo di brianzoli: da Milano a Roma in sella a una Graziella Un gruppo di amici brianzoli, provenienti da Nova Milanese, Muggiò, Limbiate e Monza, ha portato a termine un’impresa folle: percorrere la Milano-Roma in sella a una bici Graziella. E ce l’hanno fatta.

Arrivati. Obiettivo raggiunto. Gianluca Ciccarese e i suoi compagni di viaggio hanno raggiunto piazza San Pietro alle 13.30 di domenica 15 agosto. Partiti il 3 agosto mattina da piazza Duomo hanno percorso i 748 chilometri che dividono il capoluogo lombardo dalla capitale in 13 giorni in sella a una Graziella. Un’impresa dal sapore nostalgico goliardico. L’idea maturata nel settembre dell’anno scorso con l’amico Franco Colombo, durante una sera d’autunno attorno ad un tavolo del “Rock on the road” di cui il novese Gianluca Ciccarese è titolare. Ma perché in sella alla Graziella? «La Graziella è il simbolo della nostra adolescenza, dell’età della spensieratezza ha spiegato Ciccarese - . In un primo momento volevamo riservare l’impresa a coetanei della stessa “stazza” over 100 chili, poi abbiamo esteso anche ad altri che hanno voluto raccogliere la sfida».

Una tappa intermedia del tour

E così a Gianluca e Franco si sono uniti Samuele Tagliabue, diciottenne di Nova, Salvatore Lisciandretta sempre di Nova, Mirco Menoni di Bresso, Alberto Sala di Limbiate, Ivan Passoni di Monza e Tony Gasparetto di Muggiò. Preziosissimo l’apporto di Alessandro Filippetto che ha seguito la carovana dei “graziellisti” per tutto il percorso con un furgone, pronto ad intervenire in caso di problemi tecnici, e poi ancora per qualche tappa si sono aggregati Patrizia Tresoldi e Marco Iotti con i figli Tommaso e Leonardo e ancora Davide Spinazzola, il più giovane di tutti, 12 anni in sella per quattro tappe.

Uno dei protagonisti del tour

La bici per tutti doveva essere del modello della vecchia indimenticabile “Graziella”, ovvero telaio rigorosamente pieghevole, ma era possibile apportare qualche “ritocchino”. Sulla sua bici, per esempio, Ciccarese, ha montato un cambio da tre sulla corona anteriore e un pignone posteriore da sette, chiaramente ha montato anche un manubrio alto. Uno dei ragazzi ha creato una sorta di chopper, l’unico divieto era il motore perché bisogna pedalare. Martedì 3 agosto sono partiti da piazza Duomo a Milano. Domenica alle 13,30 erano in piazza San Pietro. Un passaggio quello degli “intrepidi” ciclisti in Graziella che non è passato inosservato. «Abbiamo sempre trovato una grande accoglienza – ha raccontato Ciccarese – a volte i bar ci contendevano per offrirci da bere». E ha aggiunto: «Ci siamo divertiti un sacco, ma è stata dura, durissima. Ogni giorno volevo mollare. Con il mio peso sotto il sole non era facile». E in effetti il clima non è stato dei più favorevoli. «Il nostro termometro ha toccato anche i 47 gradi – ha proseguito Ciccarese – sugli Appennini è stata davvero durissima, ma abbiamo trovato pioggia solo una volta da Bologna a Piacenza, ed eravamo felicissimi». « È stata dura perché le salite erano davvero tante anche se avevamo calcolato il percorso in ogni dettaglio, vederlo sulla carta e farlo è un po’ diverso». Ha commentato Franco Colombo nipote di quel Francesco, storico e amato “aggiustabici” di via Garibaldi a Nova.

Foto di gruppo davanti alla basilica di San Pietro

Dopo San Pietro, domenica scorsa, d’obbligo “un salto” al Colosseo prima di concludere l’impresa in trattoria a Trastevere dove gli hanno dedicato una serie di “stornelli”. Stanchi, ma soddisfatti per essere riusciti a portare al termine l’impresa, lunedì 16 agosto i “Graziellisti” sono tornati alla base, in Brianza. Per ora riposo. Ma il Club della Graziella, nato per l’occasione, continua. Su Fb è presente con la pagina “Milano Roma in Graziella- agosto 2021”.

