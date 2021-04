La corale “Santa Cecilia” di Veduggio cerca nuove voci È caccia a voci nuove a Veduggio dove la corale “Santa Cecilia” è a caccia di nuovi componenti.

Cercasi nuove voci per la corale “Santa Cecilia” di Veduggio. Il coro della parrocchia di San Martino è alla ricerca di rinnovate forze e lancia l’appello per nuove adesioni. “Se vi piace condividere un momento particolare, con la competenza di un ottimo Maestro, il piacere di essere uniti in qualcosa di importante e fare squadra, siete ben accetti - così si legge nel messaggio che circola anche via Facebook -. Si cercano voci, dai 15 anni in su, che si mettano alla prova e che con un piccolo impegno possano far vivere la corale”.

Il coro polifonico, a 4 voci, prova in genere il mercoledì sera e, per i nuovi arrivati, prevede prove dedicate prima dell’inserimento. Info in parrocchia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA