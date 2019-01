La Champions degli chef parte da Triuggio con Stefano Tacconi L’ex portiere della Nazionale Stefano Tacconi è pronto per lanciare la sfida nella Champions degli chef che parte venerdì da Triuggio. E che è sold out.

Dal calcio alla cucina, dalla porta della Juve e della Nazionale alla Champions degli chef. Stefano Tacconi è pronto per lanciare la sfida allo chef della birra e allo chef toscano nel primo turno del tour di eventi gastronomici in programma venerdì a Triuggio. L’Hostaria del punt risulta già sold out: insomma, non ci sono più posti a tavola.

Tacconi, imprenditore nella ristorazione e proprietario insieme al figlio Andrea di un marchio vinicolo (Junic), sfida lo chef della Birra Matteo Logan Lento e lo chef Toscano Maurizio Giacomelli. Una giuria di esperti valuterà i risultati ai fornelli per far proseguire la competizione. Una serata per soddisfare il palato ma anche di divertimento con musica live e animazione. La Champions degli chef è organizzata da 3f Group Events.

