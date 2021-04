Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La Cgil di Monza e Brianza per il collega scomparso: raccolta fondi in menoria di Roberto Galbiati La Cgil brianzola ha avviato una raccolta fondi per ricordare il collega Roberto Galbiati, recentemente scomparso a 57 anni. È destinata alla sua famiglia, la moglie e i tre figli.

La sua scomparsa ha lasciato vuoto e dolore nella Cgil di Monza e Brianza. E il sindacato ha deciso di ricordare il collega Roberto Galbiati con una raccolta fondi da destinare alla sua famiglia, la moglie e i tre figli.

Galbiati, 57 anni, era responsabile dello Sportello Lavoratori Artigiani, dopo anni di impegno nella categoria Filcams Cgil, prima di Milano e poi di Bergamo. Nel 2014 era approdato all’Ufficio Procedure Concorsuali della Cgil di Monza e Brianza. Dal 2017 era in forze allo sportello che si rivolge alle lavoratrici e ai lavoratori con contratto nazionale o regionale dell’artigianato.

È possibile partecipare alla raccolta fondi effettuando un bonifico sul conto BNL filiale di Monza intestato a “Cgil Camera del Lavoro – In memoria di Roberto Galbiati” IBAN IT77 U010 0520 4000 0000 0006 866 con causale “Raccolta fondi in memoria di Roberto Galbiati”.

“Roberto, in tutti questi anni di militanza, ci ha dato tanto – ricordano i dirigenti sindacali della Cgil – questo è un modo per stare vicini alla sua famiglia e per rendere omaggio alla sua memoria: sono tanti i compagni che vogliono dimostrare il proprio affetto all’amico scomparso”.

