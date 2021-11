La castagnata a quintali degli Alpini di Seregno: coda al gazebo di piazza Italia Successo per la tradizionale iniziativa delle penne nere locali che hanno proposto anche prodotti tipici della montagna come i biscotti alla farina di castagne, i succhi di mela e mele della val Camonica. Ricavato per auto sostentamento.

Il gruppo Alpini di Seregno, come avviene annualmente nel periodo autunnale, si è presentato alla città offrendo la tradizionale castagnata, oltre a prodotti tipici della montagna come i biscotti alla farina di castagne, i succhi di mela e mele della val Camonica.

«Questa iniziativa per noi è un modo di relazionarci - ha detto il capogruppo Roberto Viganò - ma anche di far festa con tutti quelli che amano il corpo degli alpini, che è nel cuore di tutti. Tutti quelli che si sono avvicinati al nostro stand ci hanno ringraziato per i servizi che prestiamo e per la nostra costante presenza a tutte le iniziative e manifestazioni che si svolgono in Seregno. Il servizio alla comunità è nello spirito del nostro corpo. E meno male che ci sono ancora parecchie penne nere, perché dal 1986, da quando è stato abolito il servizio militare le forze giovani sono venute meno. In futuro dovremo accontentarci dell’aiuto degli amici degli alpini».

Nel gazebo di piazza Italia sono stati distribuiti tre quintali e mezzo di castagne. Il ricavato sarà utilizzato per le diverse iniziative che vengono svolte durante l’anno dal Gruppo.

