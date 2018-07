La Brianza va in tv: telecamere sull’Adda, il Vimercatese, Monza e Desio (col Palio degli zoccoli) La Brianza protagonista in tv dal Vimercatese sull’Adda a Desio. L’appuntamento è sul digitale terrestre e sul satellite.Si parte lunedì sera dal Santuario della Madonna della Rocchetta, martedì Arcore, Vimercate e Desio.

Il Vimercatese è protagonista su Marcopolo.tv nella trasmissione “Weekend” grazie alla giornalista Erika Mariniello che lunedì 16 luglio (ore 20.30 sul canale 222 del digitale terrestre) porta in onda lo Stallazzo e il Santuario della Madonna della Rocchetta di Cornate d’Adda in un viaggio lungo il fiume.

Martedì sera (sempre ore 20.30) l’obiettivo si sposta su Vimercate e Arcore e dintorni.

Nata brianzola, trasferitasi in centro Italia per lavoro dopo un’esperienza proprio al Cittadino, Mariniello è tornata “a casa” come giornalista di viaggi per una trasmissione televisiva che dà consigli per il fine settimana tra cultura e divertimento. Ha visitato Usmate Velate (con spazio per il minigolf di via Speziali) e poi Villa Borromeo di Arcore e il Must di Vimercate. La pagina facebook “Si parte con Erika” mostra un passaggio anche a Monza. La puntata va in onda martedì 17 luglio alle 20.30, alle 00.40, alle 8 e alle 14 del giorno dopo.

Sempre martedì ma sui canali Viva l’Italia Channel (sky Canale 879), Made in Italy (sky Canale 875) e in diretta streaming su www.vivalitaliachannel.it protagonista è il Palio degli Zoccoli di Desio, andato in scena con l’edizione numero 30.

“Tra martedì e sabato un reportage di una decina di minuti, realizzato lo scorso 10 giugno in occasione del Palio da una troupe di PiccolaGrandeItalia.Tv, sarà trasmesso da due canali della piattaforma Sky (visibili in chiaro), in giorni e orari differenti in modo da agevolare la visione ad un pubblico vasto - fa sapere il Comune - Il video punta molto sugli aspetti legati alla cultura. Oltre al Palio degli Zoccoli, si andrà alla scoperta di Villa Tittoni con le sue sale, il suo secolare parco e il Museo Scalvini, della Casa del Papa con il suo museo, della Basilica dei Santi Siro e Materno, di piazza Castello e di un’eccellenza dello sport, la nazionale italiana femminile di ginnastica ritmica e della sua casa, il PalabancoDesio”.

L’appuntamento è martedì 17 luglio alle 19.30, mercoledì 18 luglio alle 12.30 e sabato 21 luglio alle 21.30. Il documentario sarà riprogrammato a settembre e, dopo l’estate, sarà pubblicato sui canali web e social del Comune di Desio.

