La Brianza terza nella classifica lombarda degli infortuni sul lavoro. La Cisl: «Basta tragedie, patente a punti per le aziende edili» Scaccabarozzi, segretario generale Cisl Monza Brianza Lecco, dopo la morte di un operaio che lavorava nel cantiere dell’ospedale: «Nell’esprimere la nostra vicinanza alla famiglia della vittima, chiediamo che vengano concretizzati, con urgenza, gli impegni assunti dal Governo affinché la cultura generale della sicurezza diventi una priorità a tutti i livelli»

Un altro morto, la tragica lista delle vittime del lavoro che si allunga. Ieri è stata la volta del 43enne operaio che non ce l’ha fatta dopo la caduta da un’impalcatura mentre era impegnato nella realizzazione della nuova ala dell’ospedale di Monza.

L’uomo, cadendo da un’altezza di tre metri, aveva battuto violentemente la testa. Il ricovero nel reparto di terapia intensiva neochirurgica del nosocomio monzese non è bastato. Secondo i dati comunicati dall’Inail, nel periodo compreso tra gennaio e giugno di quest’anno, in Lombardia si sono verificati 43mila incidenti sul lavoro: quelli mortali sono stati 52. Nello stesso semestre, nella provincia di Monza, le morti bianche sono state due.

Sotto questo punto di vista in Lombardia la provincia più a rischio è Milano, seguita da Brescia. Monza e Bergamo si dividono il terzo posto di questa drammatica graduatoria. Il precedente infortunio mortale nella provincia brianzola si era verificato meno di un mese fa, il 18 novembre: un autista 50enne era morto in un’azienda di Cesano Maderno, schiacciato da un carico di trecento chili che aveva trasportato con il suo mezzo.

«Ancora una volta – sottolinea Mirco Scaccabarozzi, segretario generale Cisl Monza Brianza Lecco - ci troviamo ad affrontare un’orribile tragedia, l’ennesimo infortunio mortale nel nostro territorio. Nell’esprimere la nostra vicinanza alla famiglia della vittima, chiediamo che vengano concretizzati, con urgenza, gli impegni assunti dal Governo affinché la cultura generale della sicurezza diventi una priorità a tutti i livelli. È necessario procedere con urgenza al potenziamento dell’attività di controllo e prevenzione, rendere più efficace il ruolo dei Responsabili dei lavoratori alla sicurezza territoriale, investire molto di più nella sicurezza nei luoghi di lavoro, che non deve essere percepita dalle aziende come un costo, ma come un investimento per la qualità, la tutela e la migliore organizzazione del lavoro».

«Da sempre – precisa Roberto Scotti, segretario generale Filca Cisl Monza Brianza Lecco – siamo impegnati su questo fronte: il 27 novembre, a Roma, abbiamo promosso una manifestazione unitaria sulla questione della sicurezza nel settore delle costruzioni. Da anni, per esempio, proponiamo la patente a punti per le imprese edili: quelle che totalizzano un determinato numero di infrazioni alle normative, non possono più operare. E poi ci vorrebbe comunque una maggiore selezione in entrata: per aprire un’impresa edile non sono richiesti esami, né titoli particolari. Basta andare alla Camera di Commercio».

