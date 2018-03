La Brianza perde l’altra nonna dei record: a 109 anni è scomparsa Ernestina Canali di Sovico Sovico dice addio alla nonna record Ernestina Canali. Domenica 4 marzo è scomparsa all’età di 109 anni la sovicese che da poco era diventata la più anziana della Brianza per la scomparsa della giussanese coetanea Maria Alberti. Se n’è andata improvvisamente.

Sovico dice addio alla nonna record Ernestina Canali. Domenica 4 marzo è scomparsa all’età di 109 anni la sovicese che da poco era diventata la più anziana della Brianza. Per una incredibile coincidenza, infatti, solo pochi giorni fa è deceduta Maria Alberti, 109enne di Giussano, ma essendo nata a luglio era più anziana della Brianza (Ernestina era nata il 9 novembre). La sovicese se n’è andata improvvisamente.

In occasione dei festeggiamenti per i suoi 109 anni, aveva mostrato a tutti una fibra e un piglio che la rendevano un caso più unico che raro. Una donna simpatica ed estroversa, che conservava una mente lucida, una prontezza di spirito e una memoria di ferro. Capace di lasciare di stucco tutti per come sapeva portare benissimo il peso di un’età così importante. Viveva in compagnia del figlio Angelo e della nuora Piera a Sovico, ma Ernestina aveva alle spalle una vita intensa.

Era nata in Brasile, nella terra che i suoi genitori brianzoli avevano raggiunto per cercare fortuna e lavoro. A dodici anni era rientrata in Italia, a Milano. Poi si era trasferita a Monza, in seguito a Sovico. Giovanissima, lavorò nella tessitura “Felice Fossati” di Monza e lì rimase per moltissimi anni. Funerali in programma martedì 6 marzo, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Sovico.

