La Brianza e il progetto Giovani in Villa per scoprire il territorio: visita dell’assessore Bolognini - VIDEO

Giornate brianzole per l’assessore regionale Stefano Bolognini per incontrare gli studenti coinvolti nel progetto “Giovani in Villa”, per far scoprire le bellezze artistiche, storiche e gastronomiche della Brianza. Martedì a Monza, poi a Besana in Brianza e Bovisio Masciago.