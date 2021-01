La biblioteca di Vimercate fa vincere ad Ats Brianza il premio nazionale “Nati per leggere” La biblioteca di Vimercate, attraverso l’iniziativa “Mattinate in biblioteca”, fa vincere ad Ats Brianza il premio nazionale “Nati per leggere”

Ats Brianza, in collaborazione con l’Asst di Vimercate, le biblioteche, i Comuni e le associazioni, si è aggiudicata l’undicesima edizione del premio nazionale Nati per leggere, nella sezione Reti di libri - Progetti esordienti. Il Comune e la biblioteca hanno partecipato attivamente al progetto con le “Mattinate in biblioteca”: appuntamenti per genitori con bambini piccolissimi, a cadenza mensile, per far conoscere le opportunità che la biblioteca offre per questa particolare fascia d’utenza, quali libri e altri strumenti sono disponibili, per un confronto con professionisti in ambito sociale e sanitario sulle tematiche di maggior interesse in questo momento della vita. Di fondamentale importanza è stata in questo percorso la collaborazione delle operatrici dei reparti Pediatria e Neonatologia dell’ospedale cittadino. Molto soddisfatto il sindaco di Vimercate, Francesco Sartini. «Questo è il risultato raggiunto grazie al lavoro dei diversi tessitori e operatori che hanno saputo coniugare competenza, dedizione e attenzione per far crescere i bambini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA