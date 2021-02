La biblioteca di Cornate programma il futuro partendo dai codici di Leonardo da Vinci La commissione cultura di Cornate d’Adda ha visitato la biblioteca cittadina dove, ammirando le riproduzioni dei codici di Leonardo da Vinci, ha iniziato a porre le basi della propria programmazione futura.

La commissione cultura e turismo di Cornate d’Adda in visita alla biblioteca per visionare i codici di Leonardo e programmare il futuro. Sabato 6 febbraio i componenti della commissione, accompagnati dall’assessore Annamaria Arlati, si sono recati in Villa Sandroni per ammirare le riproduzioni dei manoscritti leonrardeschi - il Codice sul volo e il Codice trivulziano - recentemente acquistati dalla biblioteca. L’incontro è stato anche occasione per iniziare a programmare le future visite rivolte ai cittadini.

In mattinata è stato presentato anche il nuovo presidente della commissione Giuseppe Olza, eletto nelle scorse settimane in sostituzione della dimissionaria Elisa Colnaghi. «Grazie alle esposizioni di Claudia Colombo sui testi, di Tiziana Pirola sul collegamento tra Leonardo da Vinci e il nostro territorio e di Guido Stucchi sulla storia di Villa Sandroni» ha commentato all’incontro dell’assessore Arlati.

