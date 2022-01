La beneficenza a chilometro zero della Real Casa di Savoia L’associazione Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia, martedì 18 gennaio, ha donato pacchi di giocattoli alla comunità dei missionari Saveriani di Desio e donerà alla Casa della carità di Seregno.

Strutturato su base provinciale, ogni vicariato dell’ordine è chiamato a perseguire delle azioni benefiche. Il Vicariato di Monza e della Brianza, per decisione del suo nuovo vicario Fiorenzo Toretta, ha scelto di destinare i propri sforzi al territorio. La donazione è quindi da inquadrare in questo contesto di beneficenza a chilometro zero. Durante l’anno gli insigniti saranno chiamati a rispondere alle esigenze di diverse realtà presenti sul territorio. Nello specifico, per l’anno in corso, l’Ordinariato si è preposto di dedicare una particolare attenzione alla Casa della Carità di Seregno, alla quale consegnerà venerdì 21 gennaio delle scatole di pandoro.

Gli Ordini Dinastici comprendono l’Ordine Supremo della Santissima Annunziata, l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e l’Ordine Civile di Savoia e al merito civile di Savoia, e sono governati dal Gran Maestro assistito dalle alte cariche del consiglio. L’attuale Gran Maestro, sua altezza reale il principe reale Vittorio Emanuele, duca di Savoia e principe di Napoli, capo della Real Casa, è anche assistito da un consiglio, da una commissione araldica e dalla giunta per gli ordini dinastici e cavallereschi.

