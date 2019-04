La bella stagione del parco di Monza con orario estivo, trenino e noleggio bici L’orario estivo e il trenino: il parco di Monza va decisamente verso la bella stagione. Col ritorno dell’ora legale anche l’orario di chiusura dei cancelli si è spostato più avanti. Attivo anche il noleggio delle biciclette.

L’orario estivo e il trenino: il parco di Monza va decisamente verso la bella stagione. Col ritorno dell’ora legale anche l’orario di chiusura dei cancelli si è spostato più avanti: alle 20.30 quelli carrai, alle 21.30 quelli pedonali. L’apertura è alle 7, tutti i giorni. Anche i Giardini reali aprono tutti i giorni alle 7 e chiudono alle 20.30.

Dall’1 aprile è tornato in servizio il trenino. Il servizio è attivo sia durante i giorni feriali che festivi e si alterna su due percorsi diversi studiati per raccontare le bellezze paesaggistiche, artistiche e storiche del luogo tra cascine, mulini e ponti.

Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19 è attivo il Percorso “B”: partenza dal Padiglione Cavriga, passaggio per Viale Mirabellino - Viale Montagnetta - Viale di Vedano - Viale San Giorgio - Viale Mulino del Cantone - Rondò dei Tulipiferi e arrivo in viale Cavriga.

Sabato, domeniche e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19 c’è Percorso “A”: partenza dal Serrone/Orangerie (Giardini Reali), fermata al padiglione Cavriga poi Viale Mirabellino - Viale Montagnetta - Viale di Vedano - Viale Mirabello (Fermata) - Via Cascina del Sole (Fermata) - Viale Cavriga e arrivo al Serrone (Giardini Reali).

Il biglietto costa 5 euro, gratuito per bambini fino a 3 anni compresi. Gruppi: 5 euro a persona, gratuito per una guida turistica abilitata per gruppo, due insegnanti per scolaresca, un accompagnatore per gruppo di adulti.

Ed è tornato attivo anche il noleggio delle biciclette a Cascina Bastia. Il periodo invernale va dal 23 febbraio al 15 maggio e dal 15 settembre al 31 ottobre con noleggio dalle 14 alle 18, dalle 10 alle 19 ogni domenica e festivi (fino ad 1 ora prima della chiusura). Il periodo estivo è previsto dal 16 maggio al 14 settembre dalle 10 alle 19 (sempre fino a un’ora prima della chiusura). Chiuso il lunedì mattina e in caso di maltempo. Le bici si noleggiano a partire da 3 euro all’ora (7,50 il tandem).

