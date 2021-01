La Befana sul Lambro va sul web: seguirà segnali luminosi (e come costruirli) L’appuntamento si rinnova alla sera del 5 gennaio 2021: l’edizione numero 34 della Befana sul Lambro a Carate Brianza va su internet. La Befana seguirà segnali luminosi da accendere fuori casa (e c’è ancora tempo per costruirne uno).

Cambierà la forma del rito, ma intatta è l’attesa del mito. È partito il conto alla rovescia per l’edizione numero 34 della Befana sul Lambro a Carate Brianza. L’emergenza sanitaria e le norme restrittive escludono la possibilità di attuare la solita teatralizzazione sul fiume al ponte di Agliate, ormai appuntamento fisso della sera del 5 gennaio. Tuttavia, “utilizzando tecniche e modalità del digitale, entreremo nelle case dei bambini, delle famiglie”, dice l’organizzazione.

Si è ancora in tempo per costruire segnali luminosi da accendere fuori casa per chiamare la Befana la sera di martedì e poi, online, per seguire nella stessa sera un filmato appositamente creato per l’occasione. Le indicazioni del laboratorio sono state pubblicate su sito web, pagina Facebook e canale YouTube,

Befana sul Lambro 2021 tutorial lanterne

Il tema di questa edizione è “Asparizioni...tracce e passaggi di befana”. La proposta è stata pensata “nella convinzione che genitori, adulti e la comunità tutta possano riprendere nelle proprie mani il gioco-rito con tutte le sue valenze pedagogiche, attraverso stimoli e gesti creativi, di discussione, come da ani il laboratorio propone”.

COME COSTRUIRE UNA LANTERNA

LE TRACCE IN-ATTESE IN ATTESA DELLA BEFANA

