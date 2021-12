La Bcc di Carate Brianza regala un’azione della banca insieme alle borse di studio - VIDEO Regalo di Natale della Bcc Carate Brianza ai ragazzi allat tradizionale consegna delle borse di studio: c’è stato anche il dono di un’azione della banca.

Regalo di Natale della BCC Carate Brianza ai ragazzi alla consegna delle borse di studio: per la prima volta, in occasione della cerimonia di quest’anno, il presidente e portavoce dell’Istituto brianzolo, Annibale Colombo, ha voluto accompagnare le consuete borse per gli studenti meritevoli con una azione ciascuno della banca. Un modo per dare un segnale concreto di ripartenza e di buon auspicio per tante famiglie che si apprestano ad affrontare questa fase ancora di incertezza ma che per i ragazzi delle superiori e dell’università è sicuramente di un nuovo inizio pieno di aspettative per il futuro.

CARATE BRIANZA - LA FESTA DI NATALE DELLA BCC

(Foto by Pier Mastantuono)

La cerimonia di sabato pomeriggio si è svolta all’interno della tensostruttura allestita dentro la residenza “Il Parco” di Carate. I bambini più piccoli hanno potuto ritirare pacchi e pacchetti con i regali che saranno aperti nella notte di Natale, mentre il presidente Colombo ha chiamato via via sul palco tutti i 40 studenti universitari destinatari di altrettante borse di studio da 1000 euro e i 30 premi di studio da 500 ai giovani studenti delle scuole superiori che si diplomeranno nell’anno scolastico 2020/21.

© RIPRODUZIONE RISERVATA