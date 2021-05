“Kids paint” a Seregno: il concorso di disegno è stato vinto da Giulia Fiata (Cadorna) È Giulia Fiata (scuola Cadorna) la vincitrice del concorso di disegno “Kids paint” promosso a Seregno da “Vivi Seregno”.

La terza edizione di “Kids paint”, il concorso di disegni organizzato da “Vivi Seregno”, rete d’impresa di negozi storici e di qualità, riservato agli gli scolari delle quinte classi primari della città a tema “Disegna la tua Seregno nel 2030”, è stato vinto da Giulia Fiata, 5 C Cadorna, al secondo posto Cristiano Emilio Cappellini, 5 A Rodari, seguiti da Emma Sartor, 5 A Stoppani, Mattia Capoccia 5 A Ballerini, Cecilia Rossino, 5 D Cadorna. Alle scuole dei primi tre classificati sono state assegnati 100 euro in buoni spesa da consumare nei negozi locali.

Le maestre che hanno rappresentato i plessi degli alunni vincitori



Sul sito di “Vivi Seregno” i disegni sono stati votati da 10.600 persone. Gli oltre 400 disegni pervenuti al concorso sono stati esposti dall’1 all’8 maggio in tutte le vetrine del centro città. Alla cerimonia, che ha avuto come sponsor il Baby college e Next, erano presenti il sindaco Alberto Rossi, gli assessori Ivana Mariani (Attività produttive), Federica Perelli (Istruzione), i quali hanno espresso parole di plauso per l’iniziativa e tutti si sono augurati che altre ne possano seguire in presenza, oltre al presidente di Gelsia, Massimiliano Riva. In apertura di cerimonia e al termine si sono esibiti con delle allegre canzoni in inglese i bambini dell’infanzia del Baby college con la dirigente Silvia Coletti.

