Juventus-Alessandria su Dazn? No, va in onda Forum. Errore “made in Lissone” con Ei Towers Al posto dell’amichevole tra Juventus e Alessandria va in onda una puntata di Forum: incredibile errore che coinvolge, ancora una volta, Dazn. Solo che questa volta la piattaforma di straming sice di non centrare nulla e chiama in causa Ei Towers, la società lissonese che avrebbe sbagliato a rilanciare il segnale.

Al posto dell’amichevole Juventus-Alessandria gli abbonati di Dazn hanno visto…Forum.

Quello previsto (sotto) e quello effettivamente in onda su Dazn

Incredibile errore di programmazione sulla chiacchierata (per i disservizi in questa fase iniziale di campionato) piattaforma di streaming di eventi sportivi. Sabato 9 ottobre era in programma l’amichevole tra i bianconeri di Allegri, a ranghi ridotti per gli impegni di tanti giocatori in nazionale, e i grigi che militano in serie B alla Continassa. Solo che, per quattordici minuti i tifosi bianconeri, invece che le gesta dei redivivi Kaio Jorge e Arthur, hanno visto un’udienza di Forum, il programma che in quel momento era in onda su Canale 5. La partita, almeno per i telespettatori, è iniziata dopo 14 minuti di gioco; perso anche il quarto d’ora di collegamento pre match. Ma qui Dazn centra poco visto che l’errore sarebbe stato commesso da Ei Towers, la società di Lissone che funge da centro di broadcasting, che avrebbe sbagliato, è la tesi di Dazn, la distribuzione del segnale.

