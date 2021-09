Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Pier Mastantuono)

Paderno, l’auto distrutta dalle fiamme in via Pogliani (Foto by Pier Mastantuono)

Jaguar a fuoco nel parcheggio, rintracciato il proprietario La vettura è stata completamente divorata dalle fiamme in un parcheggio di Paderno. Appartiene a un cittadino rumeno di 45 anni residente a Senago.

È di un cittadino rumeno di 45 anni residente a Senago la Jaguar andata a fuoco nella notte tra giovedì e venerdì nel parcheggio di via Pogliani, a pochi metri di distanza dal parco di via Don Anghileri, a Paderno Dugnano. Sono state ultimate le verifiche sulla berlina targata bulgara, completamente distrutta dalle fiamme che hanno rischiarato la notte tardo estiva di questo angolo residenziale di Palazzolo, stretta tra il maneggio di via San Biagio e il giardino.

Dopo avere ultimato l’opera di spegnimento, i vigili del fuoco hanno provveduto a forzare il bagagliaio della macchina per completare le verifiche del caso. Il proprietario rintracciato nella giornata di venerdì ha spiegato alla Polizia locale che la macchina era guasta da tempo e di non avere provveduto a farla riparare per i costi elevati. Ora il proprietario dovrà provvedere alla rimozione del rottame.

