IV Novembre, a Villasanta svelata la stele dedicata al Milite ignoto In occasione della Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate inaugurata in piazza Martiri della Libertà la stele che l’amministrazione comunale ha dedicato al Milite ignoto, insignito della cittadinanza onoraria.

È stata inaugurata questa mattina, 7 novembre, la stele che l’amministrazione comunale di Villasanta ha dedicato al Milite ignoto, insignito della cittadinanza onoraria lo scorso maggio, con voto unanime del consiglio comunale.

La giornata dedicata alle celebrazioni per il 4 Novembre, Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate, organizzata a livello cittadino per domenica 7 novembre, è iniziata con la celebrazione della messa al cimitero comunale. Poi il sindaco Luca Ornago, in rappresentanza delle autorità, delle associazioni e della cittadinanza tutta, ha reso omaggio alla cappella dei Caduti al cimitero.

Il corteo si è spostato poi verso il monumento ai Caduti di via dei Mille per arrivare a piazza Martiri della Libertà.

Qui, davanti al palazzo comunale, si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera, a cui è seguito il tradizionale omaggio al monumento ai Caduti villasantesi e poi l’inaugurazione della nuova stele dedicata alla memoria del Milite ignoto, che è stata collocata proprio accanto al monumento ai Caduti. A scoprire la nuova stele sono stati il primo cittadino e un membro del corpo degli Alpini.

Il Corpo musicale di Villasanta ha accompagnato il corteo durante tutta la mattinata.

Sarah Valtolina

