Italia Viva MB, Alberto Pilotto nuovo coordinatore provinciale

Alberto Pilotto è il nuovo coordinatore provinciale di Italia Viva in sostituzione di Nicolò Malacrida, dimessosi nei giorni scorsi dopo aver annunciato che, pur non lasciando la formazione, appoggerà ad Arcore il candidato sindaco del centrodestra Maurizio Bono.

Pilotto, che affianca alla testa del partito in Brianza la consigliera comunale monzese Francesca Pontani, a Monza è stato segretario cittadino del Partito democratico dal 2014 al 2018 e consigliere comunale dal 2012 al 2017, durante l’amministrazione guidata da Roberto Scanagatti. Nell’autunno del 2019 ha lasciato il Pd per confluire in Italia Viva di cui è coordinatore cittadino. Il nuovo incarico è stato firmato dal coordinatore nazionale Ettore Rosato.

