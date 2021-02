Ipotesi Boscherona per il nuovo skatepark di Monza

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Parchi gioco Boscherona (Foto by Fabrizio Radaelli)

Potrebbe essere la Boscherona l’area individuata dall’amministrazione per la realizzazione del nuovo skate park. Continua il dialogo aperto tra i giovani e la giunta per trovare una nuova location per la costruzione dello skatepark, dopo lo smantellamento dell’area di viale Elvezia e dopo l’appello social e la petizione online lanciati dai ragazzi di Sk8Mnz.

Alessandro Dominguez, portavoce del gruppo di oltre quaranta ragazzi è stato ospite giovedì sera della consulta di San Biagio – Cazzaniga per illustrare il progetto della nuova area.

«È stato lo stesso assessore allo Sport, Andrea Arbizzoni, a individuare l’area della Boscherona e a noi è parsa una buona soluzione – ha spiegato Dominguez - Abbiamo anche ipotizzato una spesa di circa 150.000 euro per la realizzazione dello skate park».

L’idea è piaciuta ai membri della consulta e ai rappresentanti dei residenti della Boscherona. «Quello è un parco che ha una forte vocazione sportiva – ha precisato il coordinatore Luca Spinelli – e il progetto dello skate park potrebbe fare da volano per la riqualificazione dell’intera area che si realizzerà nei prossimi mesi».

Ora il progetto, recepito dalla consulta di via Bellini, verrà inviato ufficialmente all’amministrazione.

«Intorno al parco della Boscherona sono presenti altri aree degradate che potrebbero essere riqualificate proprio grazie alla realizzazione dello skate park», hanno aggiunto dalla consulta.

