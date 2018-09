Iper di Busnago: indossano le scarpe per rubarle, arrestati due operai

Si sono levati le loro scarpe usate e le hanno messe nella scatola di quelle nuove, che hanno indossato (dopo averne levato le placche antifurto), recandosi poi, come niente fosse, alle casse. Dove sono stati bloccati e tratti in arresto per furto: nei guai due operai italiani di Mezzago.