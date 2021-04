“Io sono Greta”: Legambiente Monza regala il film per la Giornata della Terra Il 22 aprile si celebra la Giornata della Terra: per l’occasione Legambiente Monza regala la visione online del film “Io sono Greta” dedicata alla fondatrice dei Fridays for future.

In occasione della Giornata della Terra, che si celebrerà il prossimo 22 aprile, la sezione Legambiente di Monza ha pensato a un regalo da fare a tutti i sostenitori e i curiosi.

«Dal momento che non si potrà organizzare il nostro annuale appuntamento con il cineforum – spiegano dalla sede di Legambiente – abbiamo pensato di offrire un biglietto gratuito per la visione online del film “Io sono Greta”, un documentario dedicato alla vita e all’impegno dell’attivista svedese». Un’occasione in più per poter portare avanti i temi legati alla Green generation, «che guarda a un futuro libero dall’energia da combustibili fossili, a favore di fonti rinnovabili alla responsabilizzazione individuale verso un consumo sostenibile, allo sviluppo della green economy, allo zero consumo di suolo libero fino a un sistema educativo ispirato alle tematiche ambientali», spiegano da Legambiente.

Per avere il biglietto gratuito è necessario richiederlo rispondendo alla mail [email protected] entro il 24 aprile. Verrà poi inviato a quanti lo richiederanno un link e le relative istruzioni per poter accedere alla visione del film. I biglietti sono in numero limitato.

