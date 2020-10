Elisoccorso per incidente - foto di repertorio (Foto by Edoardo Terraneo)

Investito in bicicletta, muore a 15 anni ragazzo cresciuto tra Ceriano e Misinto Non ce l’ha fatta Simone Vavassori di 15 anni investito nel tardo pomeriggio di domenica 25 ottobre sulla provinciale tra Rovello Porro e Saronno mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. Era residente a Misinto e originario di Ceriano Laghetto.

Le condizioni erano apparse gravissime già all’arrivo in elisoccorso all’ospedale di circolo di Varese. Non ce l’ha fatta Simone Vavassori di 15 anni investito nel tardo pomeriggio di domenica 25 ottobre sulla provinciale tra Rovello Porro e Saronno mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. La vittima era residente a Misinto e originario di Ceriano Laghetto. Sul posto sono intervenuti in codice rosso l’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso di Como. I carabinieri di Cantù hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica, sono intervenuti anche i militari della compagnia di Saronno.

