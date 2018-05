Investimenti, malori e aggressioni: una notte di soccorsi in Brianza Investimenti, malori e aggressioni nella notte tra sabato 19 e domenica 20 maggio con numerosi interventi dei mezzi di soccorso sulle strade della Brianza.

Investimenti, malori e aggressioni nella notte tra sabato 19 e domenica 20 maggio con numerosi interventi dei mezzi di soccorso sulle strade della Brianza. Poco dopo le 19, in via Vittorio Veneto, a Macherio, un 52enne, per cause al vaglio dei carabinieri, è caduto dalla sua bici. Le sue condizioni sono apparse inizialmente molto gravi ed è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Alle 22.41, a Vimercate, in via Galbussera, ancora i carabinieri sono intervenuti a seguito di una aggressione patita da un 31enne ricoverato in codice giallo a Vimercate. Alle 23 invece una 41enne ha avuto un malore in via Battisti, ad Albiate, ed è stata ricoverata in codice giallo a Desio.

Poco dopo, a Cesano, in via Albano, un 58enne è stato aggredito per cause al vaglio dei carabinieri è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Desio per accertamenti.

Nella mattinata di domenica, infine, alle 9, una 82enne è stata investita a Macherio , sulla Sp6, ed è stata ricoverata in codice giallo a Carate, mentre poco dopo le 10, a Monza, un ciclista 73enne è stato investito in viale Lombardia.

