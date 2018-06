Investe un cane e scappa, poi si presenta ai carabinieri e “confessa” Una donna si è costituita ai carabinieri dopo aver investito un cagnolino e non essersi fermata. È successo domenica a Paderno Dugnano.

Ha investito un cane con l’auto, non si è fermata, poi presa dai sensi di colpa si è presentata ai carabinieri di Paderno Dugnano per raccontare i fatti. Protagonista una donna di 41 anni di Paderno che domenica pomeriggio transitando in via Amendola ha investito e ucciso un cane di piccola taglia. La proprietaria dell’animale ha chiamato i carabinieri di Desio, ma è stata proprio la 41enne a presentarsi dopo qualche ora nella caserma della sua città. Dai primi rilievi sembra che il cane abbia attraversato la strada all’improvviso, forse senza guinzaglio. I militari stanno procedendo per chiarire gli eventi.

