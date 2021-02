Invasione di conigli alla scuola Da Vinci di Vimercate, scatta la derattizzazione Interessate le aree del parco di via Brianza e la scuola primaria di via Crocifisso. Mercoledì 24 febbraio l’istituto scolastico è stato derattizzato, come spiegato dal sindaco Francesco Sartini durante il consiglio comunale.

I conigli invadono la scuola e scatta la derattizzazione. Da qualche giorno sono arrivate in Comune e alla Polizia Locale di Vimercate segnalazioni della presenza di animali che scorrazzano tra il parco “A tutto sport” di via Brianza e la scuola primaria Da Vinci in via Crocifisso.

Inizialmente si temeva fossero dei topi, poiché tra il plesso scolastico e il giardinetto pubblico sorge anche il centro cottura di Cir Food che sforna pasti per le mense scolastiche e ha un’area riservata al conferimento di rifiuti organici. In realtà, dopo una attenta perlustrazione da parte di tecnici del Comune, si è scoperto che non si trattava di roditori, ma di conigli.

Mercoledì 24 febbraio l’istituto scolastico è stato derattizzato, come spiegato dal sindaco Francesco Sartini durante l’ultimo consiglio comunale su sollecitazione del consigliere Cristina Biella.

