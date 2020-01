Inquinamento, il Pm 10 torna sopra il limite: meteo sfavorevole per tutta la settimana Confermando le previsioni il Pm 10 è tornato oltre la soglia di attenzione a Monza e in Brianza: dopo tre giorni di “tregua”, martedì 7 gennaio le centraline sono salite a 73 mg per metro cubo.

I valori di Pm 10 sono di nuovo oltre la soglia di attenzione a Monza e in Brianza: dopo tre giorni di “tregua”, martedì 7 gennaio le centraline hanno segnato una media di 73 microgrammi per metro cubo (la soglia limite è 50). Confermando le previsioni che fino a sabato sono favorevoli all’accumulo degli inquinanti in tutta la Lombardia a causa della condizione di bel tempo e alta pressione in tutta la Lombardia.

LEGGI Inquinamento, revocate le limitazioni ma l’emergenza Pm 10 non è risolta

Limite sforato in tutte le centraline lombarde, tranne quelle nelle province di Cremona e Lodi dove le misure temporanee antismog sono attive per l’ultimo giorno.

L’emergenza Pm 10 è tornata a farsi sentire dal 27 dicembre 2019, al termine di un periodo ripulito da piogge e vento. Le prime misure temporanee dell’inverno erano scattate il 3 gennaio e revocate a Monza il 7 gennaio.

Le limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti sono state sospese mercoledì a causa dello sciopero regionale del settore ferroviario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA