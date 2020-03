Inizio Quaresima a porte chiuse, Delpini: «Recuperare la fiducia»

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Quaresima messa Delpini a porte chiuse in duomo per ordinanza Coronavirus - foto chiesadimilano.it

Con l'ordinanza per il contenimento della diffusione del Coronavirus attiva, l'arcivescovo Mario Delpini ha celebrato una messa a porte chiuse trasmessa in diretta dal duomo di Milano su Rai3 per il territorio lombardo.

Inizio di Quaresima inedito per la diocesi di Milano. Con l’ordinanza per il contenimento della diffusione del Coronavirus attiva, l’arcivescovo Mario Delpini ha celebrato una messa nel duomo di Milano a porte chiuse trasmessa in diretta su Rai3 per il territorio lombardo.

LEGGI e SCARICA Il sussidio della Diocesi per la Preghiera in famiglia (PDF)

«Questo inizio di Quaresima, così strano, senza ceneri, senza messe, senza prediche» ha esordito, prima di rivolgersi ai cittadini lombardi: «Le caratteristiche della gente di questa terra sono la fiducia nella provvidenza, la ragionevolezza, il buon senso e l’operosità efficiente. Mi sembra che siccome si è oscurata la fiducia nella provvidenza, confuso il buon senso, è rimasta un’operosità che è diventata un’agitazione un poco nevrotica. Recuperiamo la fiducia nella provvidenza, la ragionevolezza e, così, anche nostre azioni avranno una capacità di efficienza di far fronte ai problemi e di trovare una soluzione. Mi sembra che molte persone vivano con una certa cautela, rispettando le indicazioni date dalle autorità competenti. Di fronte a una paura eccessiva credo che i rimedi possano essere, da un lato, un’informazione più sobria e affidabile, dall’altro, un senso di solidarietà che le persone più fragili ed esposte al rischio di un’emotività eccessiva possano sentire».

