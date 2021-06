Iniziative estive, a Correzzana aperte le candidature per “Giovani al centro”

Opportunità per ragazzi dai 16 ai 24 anni che vogliono dare il proprio contributo nelle proposte in programma per l’estate 2021. In cambio un simbolico riconoscimento sotto forma di buono acquisti per libri e materiale tecnologico di valore tra i 100 e i 150 euro.