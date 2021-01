Giussano infortunio sul lavoro in via Stradivari giovedì 14 gennaio 2021

Infortunio sul lavoro in cantiere a Giussano, grave un muratore Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro nella mattina di giovedì a Giussano. È successo in un cantiere in via Stradivari, atterrato anche l’elisoccorso.

Grave infortunio sul lavoro a Giussano nella mattina di giovedì 14 gennaio. L’allarme è scattato alle 8.30 per un uomo ferito in un cantiere in via Stradivari: secondo le prime informazioni il muratore cinquantenne sarebbe stato colpito da un bancale caduto da una gru.

Le sue condizioni sarebbero molto gravi, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda in ambulanza.



Sul posto sono intervenuti in codice rosso l’ambulanza di Seregno Soccorso e l’elisoccorso di Milano che è atterrato nella piazzola dell’ospedale di Giussano.



Poi le forze dell’ordine: la polizia locale che si è occupata anche di prelevare l’equipe di soccorritori per portarla sul posto e i carabinieri.

