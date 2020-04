Villasanta elisoccorso via Dante (Foto by Michele Boni)

Infortunio sul lavoro a Villasanta: ferito un uomo di 35 anni, allertato anche l’elisoccorso Un uomo di 35 anni è rimasto ferito in un infortunio sul lavoro a Villasanta. È successo martedì 14 aprile, poco dopo le 11: sul posto ambulanza, polizia locale e elisoccorso.

Infortunio sul lavoro a Villasanta per un operaio di 35 anni. Martedì 14 aprile, poco dopo le 11, sono stati allertati i soccorsi in codice rosso per la caduta al suolo di un uomo in un capannone di via Dante nella frazione di San Fiorano, alla Tagliabue Gomme. Stava movimentando del materiale col muletto, ha perso il controllo e ha sbattuto col volto sui comandi. Sul posto si sono portati l’elisoccorso, un’ambulanza dei Volontari di Vimercate e la polizia locale coordinata dal comandante Maurizio Carpanelli.

Col passare dei minuti le condizioni dell’uomo sono apparse meno gravi del previsto facendo ridimensionare l’allarme in codice giallo, il ferito è stato trasportato quindi all’ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti, una volta caricato sull’ambulanza. Mentre l’elicottero è ripartito vuoto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA