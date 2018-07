Infortunio sul lavoro a Sulbiate: elettricista ferito dopo una caduta da 5 metri Attimi di apprensione in un’azienda di viale delle Industrie a Sulbiate nella mattinata di venerdì 13 luglio: un elettricista è caduto da un’altezza di cinque metri. Soccorsi in codice rosso, si è salvato. È il secondo infortunio in due giorni in Brianza.

Un salto nel vuoto e poi la paura. Sono stati attimi di apprensione quelli passati da un’azienda di viale delle Industrie a Sulbiate nella mattinata di venerdì 13 luglio. Uno degli elettricisti che stava lavorando su un trabattello, per circostanze ancora da chiarire, è precipitato nel vuoto con una caduta di cinque metri. Inizialmente le condizioni del 52enne sono parse gravi tant’è vero che sul posto sono intervenute un’ambulanza ed un’automedica in codice rosso oltre che gli agenti della polizia locale cittadina per rilevare l’accaduto. Arrivati sul posto però medici e paramedici hanno trovato l’uomo in stato di coscienza. Il 52enne ha riportato un trauma cranico e una presunta slogatura del polso, ma era sveglio e rispondeva agli stimoli dei soccorritori. L’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

È il secondo infortunio sul lavoro in due giorni in Brianza: giovedì un operaio ha subito l’amputazione di un dito in un’azienda di Lesmo.

La scorsa settimana invece si era registrato un incidente mortale a Cesano Maderno, vittima un 50enne di Limbiate.

