Infortunio sul lavoro a Monza: operaio precipita e sbatte la testa, ricoverato Non sarebbe in pericolo di vita il lavoratore precipitato da un’altezza di due metri e mezzo circa lunedì mattina alla Arco Spedizioni a Monza. Trasportato in ospedale per un trauma cranico.

Non sarebbe in pericolo di vita il lavoratore precipitato da un’altezza di due metri e mezzo circa lunedì mattina in un’azienda di via Buonarroti a Monza. È successo poco prima delle 10 all’interno della Arco Spedizioni: un operaio trentenne, cittadino pakistano, addetto allo smistamento degli imballaggi è caduto picchiando la testa e riportanto un trauma cranico. L’allarme ai soccorsi è stato dato in codice rosso, l’uomo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo in codice giallo. Sul posto la polizia di Stato.

