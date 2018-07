L'intervento dei soccorsi in via Fratelli Cervi a Lesmo (Foto by Gabriele Galbiati)

Infortunio sul lavoro a Lesmo: operaio perde un dito Infortunio sul lavoro nella mattina di giovedì 12 luglio a Lesmo in una ditta di via Fratelli Cervi: un operaio di 69 anni è rimasto ferito alla mano sinistra, subendo l’amputazione di un dito. Dinamica al vaglio della polizia locale, uomo in codice giallo all’ospedale di Monza.

Attimi di paura a Lesmo per un infortunio sul lavoro in via Fratelli Cervi. Attorno alle ore 9.30 di giovedì 12 luglio, all’interno di una ditta di mobili da bagno, è stato necessario l’intervento dell’ambulanza e dell’automedica per soccorrere un operaio di 69 anni coinvolto in un incidente che ha provocato danni alla mano sinistra dell’uomo. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che è al vaglio degli agenti della polizia locale cittadina, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che il 69enne abbia perso un dito mentre stava lavorando con l’attrezzatura all’interno dell’azienda.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per sincerarsi che l’uomo non fosse rimasto incastrato nei macchinari. È stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA