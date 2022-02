Infortunio sul lavoro a Lazzate: cade da una impalcatura in cantiere, cinquantenne ricoverato a Milano Un uomo è rimasto ferito in un incidente sul lavoro in un cantiere di Lazzate mercoledì 23 febbraio: è precipitato da una altezza di circa quattro metri, trasportato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano.

È stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano un uomo rimasto ferito in un incidente sul lavoro in un cantiere di Lazzate. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di mercoledì 23 febbraio, intorno alle 14.30, in via Libertà.

L’Agenzia regionale emergenza urgenza riferisce di un operaio di 54 anni precipitato da una impalcatura, dall’altezza di circa 4 metri.

L’uomo è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni con trauma cranico commotivo e alla schiena. Sul posto automedica e ambulanza, l’elisoccorso di Milano, i vigili del fuoco.

